مشاور پیشین وزارت امور خارجه‌ی آمریکا از تلاش‌های سنای آمریکا برای تدوین طرحی حمایتی خبر داد

1 ساعت پیش

مشاور پیشین وزارت امور خارجه‌ی آمریکا ضمن هشدار نسبت به احتمال نسل‌کشی کوردها در سوریه، از تلاش‌های سنای آمریکا برای تدوین طرحی حمایتی خبر داد. وی تأکید کرد که فشارهای اقتصادی بر دمشق و نفوذ بر رئیس‌جمهور آمریکا، ابزارهای کلیدی برای حفاظت از مردم کوردستان هستند.

کن شاکلی، مشاور پیشین وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، در گفتگوی اختصاصی با شبکه‌ی خبری «کوردستان ۲۴» اعلام کرد که وضعیت کنونی سوریه بسیار پیچیده است و خطر جدی متوجه ملت کورد است. وی ضمن ابراز نگرانی عمیق، هشدار داد که احتمال دارد کوردها نیز همانند ارامنه و آشوریان در خاورمیانه با خطر نسل‌کشی مواجه شوند.

طرح سنا برای حفاظت از کوردستان

شاکلی در خصوص اقدامات واشنگتن برای آینده‌ی سوریه فاش کرد که گروهی از سناتورهای مجلس سنای آمریکا به ریاست لیندزی گراهام، در تلاش برای تدوین طرحی راهبردی جهت حفاظت از مردم کوردستان هستند. وی در این باره افزود: «ما در عراق و سوریه جنگیده‌ایم، بنابراین باید طرح و پاسخی مشخص داشته باشیم.»

وی همچنین اشاره کرد که کنگره‌ی آمریکا توانایی اعمال تحریم‌های مالی سنگین علیه سوریه را دارد؛ چرا که حکومت فعلی این کشور در مرحله‌ی بازسازی قرار دارد و به شدت نیازمند دلار است، از این‌رو فشارهای اقتصادی تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.

این دیپلمات سابق آمریکایی پیش‌بینی کرد که پروژه‌ی حفاظت از کوردها و تحریم سوریه، رأی موافق کنگره را کسب خواهد کرد، زیرا این موضوعی انسانی است و با منافع ایالات متحده پیوند دارد.

نقش لیندزی گراهام و رئیس‌جمهور آمریکا

شاکلی در ادامه‌ی سخنان خود خاطرنشان کرد که لیندزی گراهام از دوستان نزدیک دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است و می‌تواند بر تصمیمات ایشان جهت استفاده از اهرم فشار مالی برای حفاظت از کوردها تأثیرگذار باشد.

خطر بازگشت تروریسم

مشاور پیشین وزارت خارجه‌ی آمریکا نسبت به ظهور مجدد داعش هشدار داد و تصریح کرد که فرار زندانیان داعش تنها خطری برای منطقه نیست، بلکه تهدیدی برای کل جهان محسوب می‌شود؛ زیرا تروریسم صادر می‌شود و بر غزه، لبنان و تمام خاک سوریه تأثیر منفی خواهد گذاشت.

بی‌اعتمادی به وعده‌های دمشق

کن شاکلی در پایان سخنان خود، نسبت به اظهارات احمد شرع ابراز تردید کرد و گفت: «سخنانی که شرع درباره‌ی احترام به زبان و شهروندان کورد بیان کرده، تنها تحت فشارهای آمریکا بوده است.»

وی از ایالات متحده خواست تا به فشارهای خود ادامه دهد و تأکید کرد که به هیچ وجه نباید به گروه‌هایی که تحت فرمان احمد شرع عمل می‌کنند، اعتماد کرد.