زلنسکی: اوکراین باید قوانین صادرات پهپاد را تشدید کند

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در اظهاراتی که امروز یکشنبه ۱۵ مارس منتشر شد، گفت: کشورها و شرکت‌های خارجی که مایل به خرید پهپادهای اوکراینی هستند، نباید بتوانند با مذاکره مستقیم با تولیدکنندگان، دولت اوکراین را دور بزنند.

زلنسکی گفت که برای جلوگیری از این اتفاق، به یک سیستم جدید نیاز است و دولت او پیش از این یک تولیدکننده را به دلیل فروش رهگیرها بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن برای دفاع اوکراین، توبیخ کرده است.

جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، علاقه جدیدی را به رهگیرهای پهپاد اوکراینی برانگیخته است، و ایالات متحده و متحدان خاورمیانه‌ای آن به دنبال راه‌هایی برای مقابله با حملات پهپادی ایران هستند.

کی‌یف تیم‌های متخصص خود در زمینه سرنگونی پهپادهای طراحی شده توسط ایران را به کشورهای خلیج فارس اعزام کرده و از آنها خواسته است که در ازای آن، پدافند هوایی پاتریوت طراحی شده توسط آمریکا را که قادر به سرنگونی موشک‌های روسی است، در اختیاراش قرار دهند.

زلنسکی در اظهاراتی به خبرنگاران گفت: "متأسفانه، نمایندگان برخی دولت‌ها یا شرکت‌ها می‌خواهند برای خرید تجهیزات خاص، دولت اوکراین را دور بزنند."

او افزود: «حتی در برخی از کشورهای آزاد، ما در ابتدا از بخش خصوصی قرارداد دریافت نمی‌کنیم. قرارداد از طریق کانال سیاسی به دست من می‌رسد. تنها پس از آن بخش خصوصی شروع به مذاکره با ما می‌کند.»

او گفت که دولتش قبلاً یک شرکت را توبیخ کرده است: «اگر می‌خواهید بفروشید، به خودتان بستگی دارد، اما بدون سربازان ما کار نخواهد کرد و این غیرقابل قبول است که یک نهاد بخش خصوصی عملاً جنگجویان یا اپراتورهای پهپاد را از دفاع ما دور کند.»

روسیه از زمان حمله به اوکراین در فوریه 2022، ده‌ها هزار پهپاد به سمت اوکراین شلیک کرده است.

کی‌یف از ترکیبی از رهگیرهای پهپاد ارزان، ابزارهای پارازیت الکترونیکی و توپ‌های ضدهوایی برای خنثی کردن آنها استفاده می‌کند.

اوکراین پیشنهاد داده است که می‌تواند رهگیرهای ارزان قیمت خود را با موشک‌های پاتریوت گران قیمت تعویض کند، که کشورهای خلیج فارس در حال حاضر برای سرنگونی پهپادهای ارزان قیمت ایرانی استفاده می‌کنند، اما اوکراین برای مقابله با موشک‌های بالستیک پیشرفته روسیه به آنها نیاز دارد.

ای‌اف‌پی/ب.ن