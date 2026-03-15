وزیر انرژی آمریکا میگوید جنگ با ایران در چند هفته پیشِرو پایان مییابد
اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد که جنگ با ایران رو به پایان است و انتظار میرود در چند هفته پیشِرو پایان یابد. او تأکید کرد که پایان یافتن جنگ کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی را به دنبال خواهد داشت.
یکشنبه ۱۵ مارس، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری (ABC)، گفت: «جنگ با ایران در چند هفته آینده پایان مییابد و این زمینه عادیسازی صادرات نفت و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی را فراهم میکند.»
وی افزود: «در حال حاضر بخش انرژی در جهان دورهای کوتاه از ناآرامی را سپری میکند، اما در جنگ هیچوقت زمان دقیقی برای پایان یافتن آن تضمین نمیشود.»
از طرفی دیگر انجمن اتومبیل آمریکا (AAA) اعلام کرد که قیمت هر گالن بنزین به 3.70 دلار رسیده است و این افزایش 24 درصدی از آغاز وقوع جنگ را نشان میدهد.
