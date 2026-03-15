43 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یک وزیر بریتانیایی امروز یکشنبه ۱۵ مارس، گفت که آرام کردن اوضاع در خاورمیانه پس از درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از سایر کشورها برای کمک به حفاظت از منابع نفتی جهان که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، ضروری است.

اد میلیبند، وزیر امنیت انرژی، به بی‌بی‌سی گفت: «برنامه اکنون باید کاهش تنش در این درگیری باشد.»

وی در گفت‌وگو با اسکای نیوز افزود: «ما در حال مذاکره با متحدان خود هستیم. راه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانیم کشتیرانی دریایی را ممکن کنیم. ما به همراه متحدان خود به طور جدی در حال بررسی این هستیم که چه کاری می‌توان انجام داد، زیرا بازگشایی تنگه بسیار مهم است.»

سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا اواخر روز شنبه گفت: «همانطور که قبلاً گفته‌ایم، در حال حاضر با متحدان و شرکای خود در حال بررسی طیف وسیعی از گزینه‌ها برای تضمین امنیت کشتیرانی در منطقه هستیم.»

ای‌اف‌پی/ب.ن