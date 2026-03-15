پاپ لئو چهاردهم خواستار توقف فوری جنگ در خاورمیانه شد
اربیل (کوردستان۲۴) – پاپ لئو چهاردهم، رهبر کاتولیکهای جهان، خواستار توقف فوری جنگ در خاورمیانه و برقراری آتشبس شد.
امروز یکشنبه ۱۵ مارس، خبرگزاری آسیوشیتد پرس گزارش داد که پاپ لئو چهاردهم اعلام کرده است که از سوی مسیحیان خاورمیانه و همه زنان و مردانی که حسن نیت دارند از مقامات میخواهد که آتشبس اعلام کنند، تا زمینه گفتوگو فراهم شود. پاپ تأکید کرده است که خشونت هرگز عدالت، ثبات و صلحی را در پی نخواهد داشت که مردم انتظار آن را دارند.
بر پایه گزارش، پاپ در سخنان امروز یکشنبه که در پایان نماز ظهر ایراد کرد، بدون اینکه از آمریکا یا اسرائیل نام ببرد، به حملهای اشاره کرده که یک مدرسه را مورد هدف قرار داده است.
در روزهای آغاز جنگ در حمله به مدرسهای در ایران بیش از ۱۶۵ دانشآموز جان خود را از دست دادند.
ب.ن