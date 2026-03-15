هشدار امنیتی سفارت آمریکا در بغداد
سفارت آمریکا: اتباع آمریکایی فوراً عراق را ترک کنند
سفارت ایالات متحده در بغداد با انتشار بیانیهای فوری، به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی و حملات گروههای مسلح، از شهروندان خود خواست هرچه سریعتر خاک عراق را ترک کنند.
به گزارش سرویس خبری، روز یکشنبه ۱۵ مارس ۲۰۲۶ (۲۴ اسفند ۱۴۰۴)، سفارت آمریکا در بغداد در پیامی هشدارآمیز به اتباع این کشور اعلام کرد که به دلیل حملات بیوقفه گروههای مسلح همسو با ایران به منافع واشینگتن، اقامت در عراق با خطرات جانی جدی همراه است. در این بیانیه تأکید شده است که این حملات بهصورت پراکنده در سراسر عراق و اقلیم کوردستان علیه شهروندان و تأسیسات آمریکایی انجام میشود.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است که منطقه سبز بغداد بارها هدف حمله قرار گرفته و در حال حاضر بهطور کامل بسته شده است. همچنین به حملات مکرر به حومهی فرودگاه بینالمللی اربیل و کنسولگری کل آمریکا در اربیل اشاره شده و از اتباع آمریکایی خواسته شده است از نزدیک شدن به این مراکز جداً خودداری کنند.
سفارت آمریکا وضعیت عراق را در «سطح چهارم» (بسیار خطرناک) طبقهبندی کرده و به دلیل خطراتی همچون تروریسم، گروگانگیری و درگیریهای مسلحانه، هرگونه سفر به این کشور را ممنوع اعلام کرده است. با توجه به بستهشدن حریم هوایی عراق و توقف پروازهای تجاری، دولت آمریکا اعلام کرده است که گزینههای خروج ایمن را در اختیار شهروندان خود قرار میدهد و تأمین امنیت آنان را در اولویت اصلی راهبردی خود میداند.