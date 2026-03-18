سپاه پاسدران کشته شدن وزیر اطلاعات ایران تأیید کرد

اسماعیل خطاب در حملات اسرائیل کشته شد

2 ساعت پیش

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌طور رسمی کشته‌شدن وزیر اطلاعات ایران را تأیید کرد.

بر اساس این اعلام، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در جریان حملات اخیر کشته شده است.

این تأییدیه روز چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴) منتشر شد، در حالی‌که پیش‌تر وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده بود در حملات شب گذشته به تهران، این مقام ارشد اطلاعاتی هدف قرار گرفته و کشته شده است.

وزیر دفاع اسرائیل همچنین تأکید کرده است که نیروهای این کشور مجوز دارند هر مقام ارشد ایرانی را که در دسترس قرار گیرد، هدف قرار دهند. وی این تحولات را بخشی از مرحله‌ای «سرنوشت‌ساز» در روند جنگ توصیف کرد.

در همین چارچوب، یک روز پیش از آن نیز گزارش‌هایی درباره کشته شدن علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و شماری از فرماندهان ارشد نظامی منتشر شده بود.

گفتنی است جنگ میان ایران از یک‌سو و ایالات متحده و اسرائیل از سوی دیگر از اواخر فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در این مدت، حملات هوایی و موشکی گسترده‌ای از سوی طرفین انجام شده و منطقه خاورمیانه را به‌طور گسترده تحت تأثیر قرار داده است.

هم‌زمان با توقف تلاش‌های دیپلماتیک، به نظر می‌رسد گزینه نظامی به مسیر اصلی برای تعیین سرنوشت این درگیری تبدیل شده است.