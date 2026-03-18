وزارت پیشمرگ: دو مقر نیروی پیشمرگ مورد هدف حملات پهپادی قرار گرفت

اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت امور پیشمرگ اقلیم کوردستان، از حمله پهپادی به مقرات نیروی پیشمرگ خبر داد که در اثر آن تعدادی از پیشمرگان مجروح شدند.

وزارت امور پیشمرگ اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امروز چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۶، دو مقر واحدهای وابسته به وزارت امور پیشمرگ در استان‌های اربیل و سلیمانه مورد هدف حملات پهپادی قرار گرفت که متأسفانه در اثر این حملات سه پیشمرگ قهرمان مجروح شدند.»

بر پایه بیانیه: «این دست‌درازی در حالی انجام می‌شود که پیش از این نیز چند بار مقرات نیروی پیشمرگ مورد حملات هوایی قرار گرفته است. فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق و فرمانده عملیات مشترک را از این حملات مطلع کرده‌ایم.»

بیانیه می‌افزاید: «شدیداً‌ این حملات تروریستی را محکوم می‌کنیم و از فرمانده کل نیروهای مسلح عراق می‌خواهیم که به وظیفه قانونی خود عمل کند و به این دست‌درازی‌های داخلی پایان دهد. لازم است که برای ممانعت از شبه‌نظامیان غیرقانونی و جلوگیری از تکرار این حملات که امنیت منطقه را تهدید می‌کنند، اقدام سریع و عاجل انجام شود.»

با تشدید جنگ جاری در منطقه، برخی مقرات نیروی پیشمرگ کوردستان، مورد هدف حملات شبه‌نظامیان غیرقانونی قرار گرفتند.

