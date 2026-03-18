رئیس مجلس عراق: به هیچ عنوان در حقوق کارکنان اقلیم کوردستان دخل و تصرف نشود
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس مجلس نمایندگان عراق تأکید کرد که اجازه نمیدهد اختلافات سیاسی به دلیلی برای آسیب رساندن به حقوقبگیران اقلیم کوردستان تبدیل شود.
مجلس نمایندگان عراق در چهاردهمین نشست دور ششم خود که با حضور ۱۹۶ نماینده در اواخر روز سهشنبه ۱۷ مارس برگزار شد، تصمیماتی در خصوص حقوق ماهانه کارکنان اقلیم کوردستان اتخاذ کرد.
در این نشست، رئیس مجلس تأکید کرد که مجلس اصرار میورزد به هیچ عنوان در حقوق کارکنان اقلیم کوردستان دخل و تصرف نشود.
وی افزود که اجازه نخواهد داد اختلافات سیاسی و اختلاف بر سر مسئله نفت به دلیلی برای گرسنهسازی و آسیب رساندن به حقوقبگیران اقلیم کوردستان تبدیل شود.
او برای حل ریشهای مشکل حقوق کارکنان اقلیم کوردستان، بر گنجاندن پرداخت بانکی حقوق در لایحه بودجه ۲۰۲۶ تأکید کرد.
مجلس در این نشست تصویبنامهای صادر کرد که بند هشتم آن به حقوق کارکنان اقلیم اختصاص دارد و بر مبنای آن «دولت فدرال عراق ملزم است که حقوق کارکنان اقلیم کوردستان را به طور کامل و مانند حقوق کارکنان سایر استانهای عراق پرداخت کند.»
پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کوردستان توسط دولت فدرال عراق از مسائل مورد مناقشه بین اربیل و بغداد بوده و تاکنون به طور ریشهای حل نشده است.
