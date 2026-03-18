27 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت دفاع ترکیه، امروز چهارشنبه ۱۸ مارس، اعلام کرد که ناتو در حال استقرار یک واحد جدید موشک پاتریوت در پایگاه هوایی اینجرلیک است. این استقرار چند روز پس از رهگیری سومین موشک بالستیک پرتاب شده در آسمان ترکیه انجام می‌شود.

یک مقام این وزارتخانه در پایگاه هوایی ترکیه در خارج از شهر جنوبی آدانا، به خبرنگاران گفت: "علاوه بر سامانه پاتریوت اسپانیایی موجود در آنجا، یک سامانه پاتریوت دیگر در حال استقرار است".

جمعه گذشته، ترکیه تأیید کرد که سومین موشک بالستیک شلیک شده از ایران توسط نیروهای ناتو در حریم هوایی آن کشور سرنگون شده است، که سومین حادثه از این دست از زمان آغاز جنگ خاورمیانه است.

پس از دومین رهگیری، ناتو پدافندهای پاتریوت را در منطقه مرکزی مالاتیا، جایی که پایگاه هوایی کورچیک واقع شده است، مستقر کرد. این منطقه محل استقرار یک سامانه رادار هشدار اولیه ناتو است که توسط نیروهای آمریکایی اداره می‌شود و می‌تواند پرتاب موشک‌های ایرانی را شناسایی کند.

پاتریوت یک سامانه دفاع هوایی متحرک است که برای رهگیری موشک‌های بالستیک تاکتیکی، موشک‌های کروز با پرواز در ارتفاع پایین و هواپیماها طراحی شده است.

طبق داده‌های ارتش آمریکا، نسخه PAC-2، بُرد رهگیری تا ۷۰ کیلومتر علیه هواپیماها و موشک‌های کروز را دارد، در حالی که PAC-3 بُردی بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر علیه موشک‌های بالستیک را دارد.

ای‌اف‌پی/ب.ن