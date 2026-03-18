ازسرگیری صادرات نفت از طریق اقلیم کوردستان قیمت نفت در بازارهای جهان را کاهش داد

اربیل (کوردستان۲۴) –‌ پس از توافق دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کوردستان بر سر ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لولهٔ انتقال نفت اقلیم به بندر جیهان ترکیه، قیمت نفت در بازارهای جهان بیش از دو دلار کاهش یافت.

خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه ۱۸ مارس، گزارش داد که توافق دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کوردستان بر سر ازسرگیری صادرات نفت، کاهش نگرانی‌ها در خصوص تأمین نفت برای بازار جهانی را در پی داشته و در نتیجه آن قیمت هر بشکه نفت بیش از دو دلار کاهش پیدا کرده است.

این در حالی است که با وقوع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ترانزیت نفت در تنگهٔ‌ هرمز به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تجارت دریایی مختل شده و در اثر آن قیمت نفت برنت به بیش از ۱۰۰ دلار افزایش پیدا کرده است.

رویترز گزارش داد که قبل از توافق اربیل و بغداد قیمت هر بشکه نفت برای قراردادهای آینده ۳ درصد افزایش داشته است، اما پس از توافق، قیمت هر بشکه نفت برنت ۲.۲۹ دلار و قیمت هر بشکه نفت تگزاس ۲.۹۹ دلار کاهش پیدا کرده است.

با مختل شدن تردد بازرگانی در تنگهٔ‌ هرمز در اثر تشدید جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تولید و صادرات نفت در عراق و کشورهای منطقه تقریباً به سفر رسید.

در پی توافق بین اربیل و بغداد، وزارت منابع طبیعی اقلیم کوردستان اعلام کرد که ساعت ۶:۳۰ صبح امروز چهارشنبه ۱۸ مارس این وزارت در هماهنگی با وزارت نفت عراق، صادرات نفت از طریق خط لولهٔ انتقال نفت اقلیم کوردستان به بندر جیهان ترکیه را از سر گرفته است.

