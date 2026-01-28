«‌آوارگان با وضعیت دشوار انسانی مواجه شده‌اند»

2026-01-28 12:08

اربیل (کوردستان۲۴) – رسانه‌های نزدیک به نیروهای سوریه دموکراتیک، گزارش دادند که در جزیره و کوبانی در بیشتر خطوط مقدم وضعیت آرام است، اما ‌آواره‌های عفرین و قامشلو با وضعیت دشوار انسانی مواجه شده‌اند.

چهارشنبه ۲۸ ژانویه، رسانه‌های نزدیک به نیروهای سوریه دموکراتیک، گزارش دادند پس از حمله پهپادی شب گذشته به روستاهای جنوب شهرک چل‌آغا و حملات توپخانه‌ای به روستای صفا توسط نیروهای ارتش عربی سوریه، از بامداد امروز وضعیت منطقه به خصوص جزیره تا حدودی آرام است.

بر پایه گزارش‌ها، پس از آنکه حملات ارتش عربی سوریه به کوبانی و به خصوص به روستاهای قاسمیه و زرکوتاک توسط شَروانان خنثی شد و شبه‌نظامیان شکست خوردند، بامداد امروز وضعیت در منطقه تا حدودی آرام شده است.

رسانه‌های غرب کوردستان تاکید کرده‌اند که در اثر جنگ و نا‌آرامی، بخشی از ساکنان روستاها به عفرین و قامشلو آواره شده‌اند و در وضعیت دشوار انسانی به سر می‌برند.

به گزارش این رسانه‌ها، ترسِ ازسرگیری جنگ و حملات مجدد ارتش عربی سوریه و گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به دولت دمشق، آمار آوارگان را افزایش و تامین نیازهای آنها را کاهش داده است، به طوریکه نیازهای اولیه کودکان و سالمندان به حداقل رسیده است. این در حالی است که موج شدید سرما منطقه را فرا گرفته و مردم با بحران کمبود سوخت و نیازهای گرمایشی مواجه هستند.

شُکری عثمان، یکی از شهروندان کورد که به عفرین آواره شده است، گفت:«برای چهارمین بار است که آواره می‌شویم. در ساختمان‌‌های مدارس زندگی می‌کنیم و در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته‌ایم، از نیازهای اولیه مانند پتو، وسایل گرمایشی، خوراک لازم مخصوصا برای کودکان محروم هستیم. از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های بشردوستانه می‌خواهیم که به ما کمک کنند و ما را از این وضعیت دشوار نجات دهند.

بر پایه آمار منتشر شده تعداد خانواده‌هایی که به اجبار از عفرین، قامشلو و شهر و روستاهای دیگر آواره شده‌اند به ۳۰۰ خانواده رسیده است و آنها را در مساجد و مدارس اسکان داده‌اند. آواره‌ها در وضعیت دشوار انسانی به سر می‌برند به کمک‌ اضطراری نیاز دارند.

ب.ن