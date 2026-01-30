نیروهای پیشمرگ حمله داعش در منطقه گرمیان را درهم شکستند
اربیل (کوردستان۲۴) – در منطقهای بین کفری و خورماتو، نیروهای پیشمرگ توطئه عناصر داعش را برای حمله به سنگرهای خود خنثی کردند و آنها را فراری دادند.
بامداد امروز جمعه ۳۰ ژانویه، یک منبع امنیتی در نیروی پیشمرگ، به کوردستان۲۴ گفت که نیروهای پیشمرگ در منطقه داووده در اطراف گرمیان، حمله عناصر داعش را درهم شکستند.
بر پایه گزارش، حمله در نزدیکی روستای پلکانه انجام شده که یک منطقه کوهستانی است و بین شهر کفری و خورماتو واقع شده است. در این حمله چهار داعشی تلاش کردهاند که به پایگاه «هنگ یک» نیروی پیشمرگ نزدیک شوند و به سوی پایگاه تیراندازی کردهاند، اما با واکنش سریع نیروی پیشمرگ مواجه شده، حمله آنها درهم شکسته شده و بدون آنکه قادر به مقاومت باشند، متواری شدهاند.
عناصر داعش نتوانستهاند هیچ گونه آسیبی به نیروی پیشمرگ وارد کنند.
ب.ن