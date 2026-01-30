10 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس کمیته حفاظت از کوردها در واشنگتن، می‌گوید که احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا از لایحه حفاظت از کوردها در سوریه حمایت‌ می‌کنند و این لایحه بر دولت سوریه تاثیرگذار خواهد بود.

امروز جمعه ۳۰ ژانویه انتفاض قنبر، رئیس کمیته حفاظت از کوردها در واشنگتن، به کوردستان۲۴ گفت: دو سناتور آمریکایی لایحه حفاظت از کوردها را به کنگره ارایه کردند و این لایحه بر دولت سوریه تاثیرگذار خواهد بود و امیدواریم که موجب برقراری صلح شود.

او گفت: این طرح بر موضع دولت آمریکا هم تاثیر می‌گذارد، زیرا اکثریت نمایندگان کنگره جمهوری‌خواه هستند و رئیس‌جمهور هم از جمهوری‌خواهان است. کنگره و مجلس سنا هم این کار را بدون اطلاع دونالد ترامپ انجام نمی‌دهند و نمایندگان کنگره در هماهنگی هستند، تا رئیس‌جمهور هم کمک بیشتری به کوردها در سوریه ارائه کند.

وی افزود: احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات از لایحه حفاظت از کوردها در سوریه حمایت می‌کنند. آمریکا به دمشق اجازه نمی‌دهد که وارد مناطق کوردستانی شود. دونالد ترامپ متوجه شده است که کوردها می‌توانند تاثیرات مهمی داشته باشند.

لایحه حفاظت از کوردها، توسط لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی به کنگره ارایه شد.

این اقدام با هدف حفاظت از کوردها در سوریه و مناطق دیگر ارایه شده است و انتظار می‌رود که احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات به طور گسترده‌ای از آن حمایت کنند. این اقدام وفاداری به هم‌پیمانی بین آمریکا و کوردها تلقی می‌شود که برای مبارزه با تروریسم تشکیل شده است.

لیندسی گراهام روز پنجشنبه ۳۰ ژانویه، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، تاکید کرد که نیروهای سوریه دموکراتیک در درهم شکستن خلافت داعش در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، فداکاری‌های بسیاری کردند.

وی افزود که به رغم ناآرامی‌ها در سوریه، هرگونه تهاجم علیه کوردها موجب تضعیف جایگاه بین‌المللی آمریکا خواهد شد و مانع از توسعه سوریه به عنوان یک دولت خواهد شد.

این لایحه، یک هشدار شدید و مستقیم به کشورها و گروه‌هایی دانسته می‌شود که گمان می‌کنند بدون هیچ گونه مانع و پاسخگویی می‌توانند به کوردها در سوریه حمله کنند.

ب.ن