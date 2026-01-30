آلمان حضور نیروهایش در اقلیم کوردستان را تمدید کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – پارلمان آلمان حضور نیروهای آن کشور در اقلیم کوردستان را تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کرد.
بر پایه قانون تصویب شده در پارلمان آلمان، آن کشور مبلغ ۱۰۹ میلیون یورو به هزینه ابقای نیروهایش در اقلیم کوردستان و عراق برای مدت یک سال، اختصاص داده است.
مهلت تعیین شده قبلی برای ابقای نیروها آلمان در اقلیم کوردستان و عراق، فردا شنبه پایان مییابد. آلمان در چارچوب ائتلاف بینالمللی ضد داعش، بیش از ۵۰۰ سرباز خود را در اربیل و بغداد مستقر کرده است.
آلمان تاکید کرده است ماموریت نیروهایش جلوگیری از ظهور دوباره داعش است.
نیروهای آلمان از سال ۲۰۱۴ در چارچوب ائتلاف بینالمللی ضد داعش وارد عراق و اقلیم کوردستان شدهاند و این کشور به ارزش بیش از سه میلیارد یورو در زمینههای نظامی و انسانی به عراق و اقلیم کوردستان کمک کرده است. در حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار مستشار و مربی نظامیِ ارتش آلمان در اقلیم کوردستان مستقر هستند و ماموریت آنها ارائه آموزشهای نظامی، اطلاعات و مشاوره به نیروی پیشمرگ است. این در چارچوب کمکهای آلمان به عراق و اقلیم کوردستان برای مبارزه با تروریسم انجام میشود.
ب.ن