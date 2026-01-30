9 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه هلند به کوردستان۲۴ گفت که باید با چشمان باز خطر ظهور دوباره داعش در سوریه را رصد کرد. او تاکید کرد که به خاطر مبارزه با تروریسم به کوردها مدیون هستند.

دیوید ون ویل، وزیر خارجه هلند، بر اهمیت توافق ۱۰ مارس بین نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت دمشق تاکید کرد و گفت‌ که باید حقوق کوردها در سوریه تضمین شود.

وزیر خارجه هلند، از برقراری آتش‌بس بین نیروهای سوریه دموکراتیک و دمشق ابراز خوشحالی کرد و امیدوار شد که آتش‌بس تداوم پیدا کند و برای اجرای توافق ۱۰ مارس گفت‌وگوی سازنده انجام شود.

وی خواستار حفظ تمامیت ارضی سوریه و حقوق کوردها در آن کشور شد و آن را تنها راه‌حل برای مسائل دانست و گفت که با دقت اوضاع را زیر نظر دارند و هرگونه نقض قوانین بشردوستانه را ثبت می‌کنند.

او در ادامه گفت:«ما در خصوص زندانی‌های داعشی نگران هستیم، حفظ امنیت زندان‌ها برای امنیت همه مهم است. ما به کوردها مدیون هستیم، زیرا آنها علیه داعش جنگیدند.»

وزیر خارجه هلند، تاکید کرد: احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، آمادگی خود را برای مبارزه با تروریسم نشان داده است و به عضویت ائتلاف بین‌المللی داعش درآمده است، اما با اینحال باید نسبت به خطر ظهور دوباره داعش هوشیار باشیم.

ب.ن