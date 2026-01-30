7 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – موسی احمد، رئیس بنیاد خیریه بارزانی در ششمین گزارش این بنیاد، جزئیات روند ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق غرب کوردستان را که تا ساعت ۱۲ شب ۲۹ ژانویه انجام شده است، ارایه کرد.

بر پایه آمار بنیاد خیریه بارزانی که امروز جمعه ۳۰ ژانویه در یک کنفرانس خبری در قامشلو منتشر شد، ۲۵۵ کامیون حامل کمک‌‌های بشردوستانه به غرب کوردستان روانه شده‌اند و ۴۷۸ کارگر در روند ارسال و توزیع کمک‌ها مشارکت کرده‌اند.

همچنین 7,475 خانواده آواره ساکن ۱۶۰ مدرسه و ۹ مسجد از کمک‌ها بهره‌مند شده‌اند.

موسی احمد در این کنفرانس خبری گفت: 241,632 لیتر نفت بین 6,850 خانواده آواره توزیع شده است و برای ۱۷۸ مدرسه و ۱۰ مسجد سوخت تامین شده است.

وی افزود که 25,589 وعده غذایی گرم بین مردم آواره منطقه توزیع شده است که در ۶۹ مدرسه و ۵ مسجد اسکان یافته‌اند.

تیم‌های پزشکی بنیاد خیریه بارزانی به 3,541 نفر نیز خدمات بهداشتی ارائه کرده‌اند که شامل معاینه، انجام آزمایش و درمان بوده است و از ۴۷ مدرسه محل اسکان آوارگان در مناطق مختلف بازدید کرده‌اند.

این گزارش فعالیت کمک‌رسانی بنیاد خیریه بارزانی به غرب کوردستان از آغاز روند تا روز ۲۹ ژانویه را شامل می‌شود.

ب.ن