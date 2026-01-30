8 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک، متن توافق‌نامه فراگیر با دولت سوریه را منتشر کرد که در آن پایان دادن به درگیری و ادغام کامل نیروهای نظامی و نهادهای اداری شمال و شرق سوریه در دولت دمشق، اعلام شد.

بر اساس این توافق، دو طرف به توقف کامل درگیری و عقب‌نشینی نیروهای نظامی خود از مناطق تماس، پایبند خواهند بود.

همچنین نیروهای وزارت کشور سوریه وارد مراکز شهرهای حسکه و قامشلو می‌شوند و روند ادغام نیروهای انتظامی (آسایش) در منطقه آغاز خواهد شد.

یک لشکر نظامی جدید متشکل از ۳ تیپ نیروهای سوریه دموکراتیک تشکیل می‌شود و یک تیپ ویژه برای نیروهای کوبانی در لشکر استان حلب تشکیل می‌شود.

تمام نهادهای اداری مدیریت خودگردان به نهادهای رسمی دولت سوریه می‌پیوندند و کارمندان در سمت‌های خود باقی می‌مانند.

یکی از موارد مهم این توافق در نظر گرفتن حقوق مدنی و فرهنگی مردم کورد و تضمین بازگشت آوارگان به زادگاه خود است.

این توافق پس از وقوع درگیری و تنش‌های نظامی بین دو طرف انجام شده است که در نتیجه آن شمار زیادی از شهروندان کورد آواره شدند. درگیری‌ها همچنین از دو طرف کشته و مجروح برجای گذاشت که تاکنون آمار رسمی آن منتشر نشده است.

ب.ن