استقبال نچیروان بارزانی از توافق دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک

5 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، با انتشار پیامی، از توافق دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک استقبال کرد.

متن پیام

از توافق دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (هَسَدَ) برای توقف جنگ، ادغام نهادهای نظامی و اداری، تضمین حقوق مدنی و فرهنگی مردم کورد و بازگشت آوارگان به زادگاه خود، استقبال و حمایت می‌کنیم.

این توافق گامی مهم و درست در جهت حل مسالمت‌آمیز و پایان دادن به ناآرامی است. ما همیشه تاکید کرده‌ایم که گفت‌وگو، تفاهم و راه‌حل سیاسی، تنها راه‌حل پایدار است که به نفع همه طرفها باشد.

این توافق زمینه‌ای قوی برای برقراری ثبات، صلح اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز بین جوامع فراهم می‌کند. امیدواریم که موجب ساختن یک سوریه متحد، حفظ حقوق مردم کورد و تمام جوامع در قانون اساسی آینده و تحقق آرامش برای سوریه و منطقه به طور کلی شود.

نچیروان بارزانی

رئیس اقلیم کوردستان

۳۰ ژانویه ۲۰۲۶

ب.ن