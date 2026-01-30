حسین قائدی میگوید صدها ایزدی در اردوگاه الهول گرفتار شدهاند
اربیل (کوردستان۲۴) – مدیر دفتر نجات ایزدیهای ربودهشده توسط داعش، میگوید که حدود ۴۰۰ هممیهن کورد ایزدی در اردوگاه الهول هستند و به دلیل سیطره زنان داعشی بر اردوگاه و تغییر هویت کودکان، روند شناسایی و نجات زنان و کودکان ربودهشده ایزدی با مانع بزرگی مواجه شده است.
حسین قائدی، مدیر دفتر نجات ایزدیهای ربودهشده توسط داعش، به کوردستان۲۴ گفت که برای نجات ایزدیهای ساکن اردوگاه الهول در روز ۲۶ ژانویه اطلاعیهای منتشر کردهاند و در آن از اهالی غرب کوردستان خواستهاند در صورت دستیابی به هرگونه اطلاعات درباره ایزدیهای ربودهشده ساکن اردوگاه الهول، از طریق شماره تلفن درج شده در اطلاعیه با آنها تماس بگیرند.
وی افزود که کارکنان آن دفتر به طور مستمر در حال تحقیق و جستوجو هستند و اطلاع پیدا کردهاند که تعدادی زن و کودک ایزدی در اردوگاه هستند، اما موفق به کسب اطلاعات بیشتر درباره آنها نشدهاند.
بر پایه تحقیقات این دفتر حدود ۴۰۰ کورد ربودهشده ایزدی هنوز در اردوگاه الهول هستند. قائدی گفت:«زنان داعشی بر اردوگاه الهول سیطره کردهاند، در آن اردوگاه افراد حتی زندانی میشوند و کشته میشوند.»
قائدی توضیح داد:«ایزدیهای ساکن اردوگاه الهول به دو دسته تقسیم میشوند، عدهای که از ترس جان خود هویتشان را فاش نمیکنند و عدهای دیگر کودکانی هستند که در آنجا بزرگ شدهاند و اسم و دین و زبانشان را تغییر دادهاند و این شناسایی آنها را بسیار دشوار کرده است.»
مدیر دفتر نجات ایزدیهای ربودهشده، گفت که پیش از این نیروهای سوریه دموکراتیک برای کمک به شناسایی و نجات ایزدیهای گرفتار در اردوگاه الهول اعلام آمادگی کرده است، اما بازدید از تمامی خیمههای داعشیها در اردوگاه به دلایل امنیتی کاری دشوار و پرخطر است.
او تاکید کرد که به روند جستجو و نجات ایزدیهای ربودهشده ادامه میدهند.
ب.ن