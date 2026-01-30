5 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در پیامی از توافق دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (هَسَدَ) استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که این توافق موجب آزادی بیشتر به خصوص در مناطق کوردستانی شود.

متن پیام

از توافق دولت سوریه و هَسَدَ استقبال می‌کنیم و امیدواریم این توافق، گسترده‌تر شود و موجب برقراری صلح و آزادی بیشتر و ثبات و پیشرفت برای سراسر سوریه و به خصوص مناطق کوردستانی شود و سرآغازی باشد برای تامین حقوق مشروع تمام جوامع سوریه و زمینه را برای بازگشت سربلندانه آوارگان به خانه و زادگاه و مناطق خود فراهم کند.

حمایت مردم کوردستان از سراسر جهان و به خصوص نقش جناب پرزیدنت بارزانی در پایان دادن به تنش و در پیش گرفتن راه گفت‌وگو برای حل ریشه‌ای مسائل، مایه افتخار است.

از ایفای نقش رئیس‌جمهور و دولت و نمایندگان و کنگره آمریکا و کشورهای دوست در پایان دادن به تنش‌ها و حمایت از حقوق مشروع تمام جوامع سوریه و برقراری ثبات در منطقه، تقدیر می‌کنیم.

مسرور بارزانی

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان

۳۰ ژانویه ۲۰۲۶

ب.ن