تحولات میدانی در حلب و حسکه
عقبنشینی نیروهای هسد از حومهی حلب در راستای اجرای توافق
در چارچوب اجرای توافق با دولت سوریه، نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد) از شماری از روستاهای راهبردی در حومهی شرقی حلب عقبنشینی کردند.
امروز شنبه، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴)، منابع میدانی اعلام کردند که نیروهای هسد بهطور کامل از دو روستای «شیوخ فوقانی» و «شیوخ تحتانی» خارج شده و به سمت عمق مناطق دیگر مانند «بندر» حرکت کردهاند. این اقدام بخشی از بازآرایی نقشهی نظامی و اجرای مفاد توافق جدید محسوب میشود.
بر اساس اطلاعات موجود، قرار است فردا نیروهای «امنیت عمومی» وارد منطقهی شیوخ شوند. هدف اصلی این جابهجایی، تأمین امنیت و زمینهسازی برای بازگشت ساکنانی است که به دلیل تنشهای نظامی اخیر منطقه را ترک کرده بودند.
این تحولات میدانی همزمان با اظهارات مظلوم عبدی، فرمانده کل هسد است که از توافقی خبر داد که تنها اجازهی ورود محدود نیروهای «امنیت داخلی» به شهرهای حسکه و قامشلو را میدهد، در حالی که نیروها از خطوط مقدم سایر مناطق عقبنشینی میکنند.
دیلان بارزان، فرستادهی کوردستان۲۴ به غرب کوردستان گزارش داد که از شامگاه جمعه، نیروهای ارتش عربی سوریه عقبنشینی از سنگرهای اطراف استان حسکه را آغاز کردهاند. ارتش سوریه نیروهای خود را به منطقهی شدادی منتقل کرده و نیروهای هسد در کوه قزوان (عبدالعزیز) در جنوب حسکه مستقر میشوند. کوه قزوان یک موقعیت جغرافیایی راهبردی است که کنترل آن، برتری نظامی بیشتری را بر مناطق جنوبی شهر فراهم میکند.