ورود کاروان دیگری از زندانیان داعش به عراق

تداوم انتقال داعشی‌های زندانی از سوریه؛ ۱۵۰ نفر دیگر به‌زودی منتقل می‌شوند

18 ساعت پیش

روند انتقال زندانیان داعش از سوریه ادامه دارد و طبق اطلاعات رسانه‌های عربی، ۱۵۰ داعشی دیگر به‌زودی به عراق منتقل خواهند شد.

روز شنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴)، یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود، به رسانه‌های عربی اعلام کرده است که عراق تاکنون ۹۵۳ زندانی داعش را از سوریه بازگردانده است. وی اشاره کرد که به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی در روزهای گذشته، این روند کند شده بود.

این منبع فاش کرد که قرار است امروز یا فردا ۱۵۰ زندانی دیگر داعش وارد عراق شوند. وی تأکید کرد که تنش‌های اخیر میان نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) و ارتش عربی سوریه با همکاری گروه‌های مسلح، در تسریع روند انتقال این افراد مؤثر بوده است؛ اما احتمال دارد به دلیل توافقات میان طرفین، تعداد داعشی‌هایی که قرار بود به عراق منتقل شوند، کاهش یابد.

به گفته‌ی این منبع، از مجموع ۹۵۳ داعشی منتقل‌شده از سوریه به عراق، تنها ۳ نفر عراقی هستند و سایرین از ملیت‌های مختلف و شهروندان کشورهای اروپایی و آسیایی می‌باشند. هفته‌ی گذشته نیز نخستین کاروان انتقال زندانیان داعش شامل ۱۵۰ نفر از سرکرده‌های برجسته‌ی این سازمان و اعضای اروپایی آن‌ها، از سوریه وارد عراق شدند. این افراد که همگی در سطح فرماندهی بودند، در عملیات‌های داعش در عراق مشارکت داشته‌اند.

در تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴)، ارتش آمریکا اعلام کرد که روند انتقال زندانیان داعش از زندان‌های سوریه را آغاز کرده است؛ موضوعی که نگرانی کشورهای منطقه و اروپا را در پی داشت. هم‌زمان هشدار داده شده است که انتقال این افراد باید با تدابیر شدید امنیتی صورت گیرد و در عراق تحت نظارت باشند.

دولت عراق در این خصوص بارها از سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی درخواست کرده است که داعشی‌های دارای تابعیت خارجی را تحویل بگیرند تا در کشورهای متبوع خود محاکمه و مجازات شوند و از ایجاد بار امنیتی و خطر ظهور مجدد داعش در عراق و منطقه جلوگیری گردد.