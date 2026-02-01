چارچوب هماهنگی بار دیگر بر نامزدی نوری مالکی و رد فشارهای خارجی تأکید کرد
چارچوب هماهنگی: انتخاب نخستوزیر آینده مسئلهای کاملاً داخلی و مربوط به عراق است
چارچوب هماهنگی، نشست عادی خود را در دفتر نوری مالکی برگزار کرد و ضمن بررسی آخرین تحولات سیاسی عراق اعلام داشت: «از نامزدی نوری مالکی برای تصدی پست نخستوزیری عراق عقبنشینی نمیکنیم.»
در بیانیهای که امروز شنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴) منتشر شد، چارچوب هماهنگی تأکید کرد که انتخاب نخستوزیر آینده مسئلهای کاملاً داخلی و مبتنی بر قانون اساسی عراق است و تنها از طریق سازوکارهای سیاسی ملی و با در نظر گرفتن منافع عالی کشور نهایی خواهد شد. احزاب درون چارچوب هماهنگی همچنین بر پافشاری خود برای نامزدی نوری مالکی جهت تصدی پست نخستوزیری تأکید ورزیدند.
در این بیانیه آمده است که فرآیند تعیین رئیس دولت باید به دور از هرگونه فشار و تحمیل خارجی باشد، زیرا عراق دولتی نهادمند است و میتواند بر اساس قانون اساسی و ارادهی نمایندگان ملت، وظایف سیاسی خود را انجام دهد.
چارچوب هماهنگی از تمام طرفها خواست که به زمانبندیهای قانونی احترام بگذارند و به مواعد تعیینشده پایبند باشند. همچنین درخواست شد که تلاشها برای رسیدن به راهحلی فراگیر که مورد رضایت تمام طرفها باشد، متمرکز گردد.
در خصوص روابط بینالملل، چارچوب هماهنگی اشاره کرد که مشتاق بنا نهادن رابطهای متوازن با جامعهی بینالملل و بهویژه قدرتهای تأثیرگذار است. در پایان تأکید شد که این روابط باید بر مبنای احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی عراق تنظیم شوند تا حاکمیت کشور محفوظ مانده و منافع مشترک محقق گردد.