پرزیدنت بارزانی با یک هیئت عالی چارچوب هماهنگی دیدار کرد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – بارگاه بارزانی، از دیدار پرزیدنت بارزانی با هیئت عالی چارچوب هماهنگی شیعه خبر داد.

بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد:«روز دوشنبه ۲ فوریه، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام با یک هیئت عالی چارچوب هماهنگی دیدار کرد که از جناب محمد شیاع السودانی، رئیس ائتلاف آبادسازی و توسعه و جناب هادی عامری، دبیرکل سازمان بدر و جناب محسن مندلاوی، رئیس ائتلاف اساس و جناب عباس راضی، دبیرکل چارچوب هماهنگی، تشکیل شده بود.»

بر پایه بیانیه:«در این دیدار اوضاع سیاسی عراق و اقدامات مربوط به روند سیاسی و انتخاب رئیس‌جمهور و همچنین تشکیل دولت آینده عراق فدرال، مورد توجه قرار گرفت.»

در بیانیه آمده است:«در خصوص موضوع ریاست ‌جمهوری، پرزیدنت بارزانی تاکید کرد که سمت ریاست جمهوری سهم بلوک کورد است و باید سازوکار معین برای انتخاب آن مشخص و تثبیت شود، تا هر بار روند سیاسی با مشکل مواجه نشود و نامزد ریاست جمهوری بر مبنای آن سازوکار انتخاب شود.»

بیانیه می‌افزاید:«اوضاع سیاسی و آخرین تحولات سوریه و منطقه به طور کلی و هماهنگی طرف‌های سیاسی، از دیگر محورهای گفت‌وگو در این دیدار بودند.»

بیانیه در پایان آورده است:«شایان ذکر است که در این دیدار، جناب نچیروان بارزانی و جناب مسرور بارزانی، معاونان رهبر پارت دموکرات کوردستان و جناب فاضل میرانی، مسئول کمیته اجرایی و جناب هوشیار زیباری و جناب محمود محمد و جناب سیداد بارزانی، اعضای کمیته اجرایی و جناب فواد حسین، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، حضور داشتند.»

ب.ن