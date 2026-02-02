دیدار پرزیدنت بارزانی و سفیر بریتانیا در عراق

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – بارگاه بارزانی، اعلام کرد که پرزیدنت بارزانی در دیدار با سفیر بریتانیا در عراق، تاکید کرد که باید سازوکار مناسب برای انتخاب و تعیین نامزد ریاست جمهوری در نظر گرفته شود.

بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد:«روز دوشنبه ۲ فوریه ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام از جناب عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در عراق استقبال کرد.»

بر پایه بیانیه:«در این دیدار که جناب آندرو بیزلی، سرکنسول بریتانیا در اربیل نیز حضور داشت، درباره آخرین تحولات سیاسی عراق و تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید و موضوع تعیین رئیس‌جمهور عراق، گفت‌وگو شد. پرزیدنت بارزانی، اظهار داشت که سمت ریاست جمهوری عراق سهم بلوک کورد است و باید سازوکار مناسب برای انتخاب و تعیین نامزد ریاست جمهوری در نظر گرفته شود و به عنوان مبنایی ثابت مد نظر قرار گیرد، تا روند سیاسی در عراق پس از برگزاری هر انتخاباتی با مشکل مواجه نشود. پرزیدنت بارزانی در خصوص سمت نخست‌وزیری نیز اعلام کرد که این سمت سهم بلوک شیعه است و آنها باید در مورد آن تصمیم‌ نهایی بگیرند.»

در پایان بیانیه آمده است:«اوضاع سوریه و توافق اخیر بین دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (هَسَدَ) و روند صلح در ترکیه و ناآرامی‌ها در منطقه به طور کلی، از دیگر موضوع‌های مورد گفت‌‌وگو در این دیدار بودند.»

ب.ن