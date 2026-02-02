مسرور بارزانی وارد دبی شد
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر مسرور بارزانی برای شرکت در اجلاس جهانی دولتها، وارد دبی شد.
عصر امروز دوشنبه ۲ فوریه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در پاسخ به دعوت رسمی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس و نخستوزیر امارات و حاکم دبی، برای شرکت در اجلاس جهانی دولتها – ۲۰۲۶، وارد دبی شد و از سوی عبدالإله النعیمی، وزیر دادگستری امارات مورد استقبال قرار گرفت.
نخستوزیر در حاشیه این اجلاس، نشست و دیدارهایی با مقامات بلندپایه امارات و رهبران کشورهای شرکت کننده در اجلاس خواهد داشت و تحکیم روابط دوجانبه را بررسی خواهد کرد و درباره آخرین پیشامدها و تحولات عراق و منطقه گفتوگو خواهد کرد.
ب.ن