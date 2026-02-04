7 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سیف‌الاسلام قذافی، پسر حاکم فقید لیبی، روز سه‌شنبه ۳ فوریه، توسط افراد مسلحی که به خانه‌اش در زینتان در غرب لیبی حمله کردند، کشته شد. وکیل فرانسوی او، مارسل سیکالدی، به خبرگزاری فرانسه گفت:"او امروز ساعت 2 بعد از ظهر در زینتان در خانه‌اش توسط یک تیم چهار نفره کماندو کشته شد."

سیف الاسلام، 53 ساله، با وجود اینکه به دلیل جنایت علیه بشریت توسط دادگاه بین‌المللی کیفری محاکمه شده بود، توسط برخی به عنوان جانشین پدرش دیده می‌شد.

در سال 2021، او اعلام کرد که برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد، اما آن انتخابات به طور نامحدود به تعویق افتاد.

مشاور او، عبدالله عثمان عبدالرحیم، به کانال تلویزیونی الاحرار لیبی گفت که چهار مرد ناشناس پس از "از کار انداختن دوربین‌های مداربسته" به خانه حمله کرده بودند.

هنوز مشخص نیست چه کسی پشت این قتل بوده است.

سیکالدی گفت که یکی از نزدیکان سیف‌الاسلام چند روز پیش به او گفته بود که "مشکلاتی در امنیت او وجود دارد."

او گفت:"رئیس قبیله (قذافی) هم با سیف تماس گرفته و به او گفته بود که «من افرادی را برای تضمین امنیت شما می‌فرستم.» اما سیف امتناع ورزید."

در حالی که سیف‌الاسلام در زمان حکومت پدرش هیچ مقام رسمی در این کشور شمال آفریقا نداشت، به عنوان نخست‌وزیر بالفعل لیبی توصیف می‌شد و پیش از قیام بهار عربی ۲۰۱۱، تصویر یک میانه‌رو و اصلاح‌طلب را در ذهن مردم از خود ایجاد می‌کرد، اما این شهرت خیلی زود از بین رفت، زیرا او در مواجهه با قیام‌ها، تهدید به راه‌انداختن "رودخانه‌های خون" کرد.

کشوری چندپاره

سیف‌الاسلام در نوامبر ۲۰۱۱ در جنوب لیبی پس از حکمی که توسط دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه صادر شده بود، دستگیر شد.

بعدا دادگاهی در طرابلس در سال ۲۰۱۵ پس از یک محاکمه سریع او را به اعدام محکوم کرد، اما به او عفو اعطا شد.

محل اختفای او مدت‌ها نامعلوم بود. سیکالدی گفت که او «اغلب در حال جابجایی بود.»

عمادالدین بدیع، تحلیلگر اهل لیبی، گفت که مرگ سیف‌الاسلام «احتمالا او را برای بخش قابل توجهی از جمعیت به عنوان شهید معرفی می‌کند، در حالی که با از بین بردن یک مانع بزرگ برای انتخابات ریاست جمهوری، پویایی انتخابات را نیز تغییر می‌دهد.»

بدیع در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:«نامزدی و موفقیت احتمالی او نقطه کانونی اختلاف بود.»

موسی ابراهیم، ​​آخرین سخنگوی معمر قذافی، نیز در شبکه اجتماعی نوشت:"آنها او را خائنانه کشتند. او یک لیبی متحد، مستقل و امن برای تمام مردمش می‌خواست. من دو روز پیش با او صحبت کردم. او غیر از یک لیبی صلح‌آمیز و تامین امنیت برای مردمش درباره چیزی سخن نگفت."

لیبی پس از قیام تحت حمایت ناتو در سال ۲۰۱۱ و سرنگونی معمر قذافی، حاکم سابق، برای رهایی از هرج و مرج تلاش می‌کند.

لیبی همچنان بین یک دولت تحت حمایت سازمان ملل، مستقر در طرابلس و یک دولت شرقی تحت حمایت خلیفه حفتر، تقسیم شده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن