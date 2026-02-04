5 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – آژانس دفاع مدنی غزه اعلام کرد که حملات هوایی اسرائیل در امروز چهارشنبه ۴ فوریه، ۹ نفر از جمله سه کودک را در قلمرو فلسطین کشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از تیراندازی به سمت نیروهایش که منجر به زخمی شدن یک افسر شد، حمله را انجام داده است.

با وجود اینکه آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده، ماه گذشته وارد مرحله دوم خود شد، خشونت در نوار غزه ادامه داشته و اسرائیل و حماس یکدیگر را به نقض توافق متهم می‌کنند.

آخرین حملات چند روز پس از بازگشایی گذرگاه رفح بین غزه و مصر توسط اسرائیل رخ داد.

آژانس دفاع مدنی که به عنوان یک سرویس نجات تحت نظارت حماس فعالیت می‌کند، اعلام کرد که این ۹ نفر در یک سری حملات کشته شده و حداقل ۳۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این آژانس اعلام کرد که پس از حملات اسرائیل به چادرها و خانه‌ها در منطقه جنوبی خان یونس، سه جسد به بیمارستان ناصر منتقل شد.

آژانس افزود که پس از حملات مشابه در شهر غزه، بزرگترین مرکز شهری این قلمرو، شش جسد دیگر به بیمارستان الشفا منتقل شدند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که پس از «آتش گشودن تروریست‌ها به سمت سربازان که منجر به زخمی شدن شدید یک افسر شد، حملات دقیقی انجام داده است.» و افزود که این حادثه را نقض آتش‌بس می‌داند.

ارتش اعلام کرد که سربازان در نزدیکی به اصطلاح «خط زرد» که نیروهای اسرائیلی در غزه در آن مستقر هستند، مورد حمله قرار گرفتند.

آتش‌بس بارها با حملات همراه بوده است.

وزارت بهداشت غزه می‌گوید از زمان اجرای آن در 10 اکتبر، حداقل 523 نفر در حملات اسرائیل کشته شده‌اند. ارتش اسرائیل می‌گوید چهار نفر از سربازانش در همین مدت کشته شده‌اند.

شنبه از جمله مرگبارترین روزها بود، به طوری که آژانس دفاع مدنی از کشته شدن حداقل 32 نفر در حملات اسرائیل خبر داد. ارتش اسرائیل گفت حملات در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط حماس انجام شده‌اند.

محدودیت‌های رسانه‌ای و دسترسی محدود در غزه مانع از آن شده‌اند که خبرگزاری فرانسه بتواند به طور مستقل آمار تلفات را تایید کند یا آزادانه جنگ را پوشش دهد.

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، روز سه‌شنبه در اورشلیم با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت‌وگو کرد. نتانیاهو در این گفتگو تاکید کرد که حماس باید خلع سلاح شود و کل نوار غزه پیش از هرگونه بازسازی، غیرنظامی شود.

ای‌اف‌پی/ب.ن