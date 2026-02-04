دیدار مسرور بارزانی و دبیرکل اتحادیه عرب

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز چهارشنبه ۴ فوریه، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در حاشیه اجلاس دولت‌ها در دبی، با احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب دیدار کرد.

بر پایه بیانیه دولت اقلیم کوردستان «در این دیدار، درباره اوضاع عمومی عراق و تلاش‌ها و گفت‌وگوها برای انتخاب رئیس‌جمهور و کابینه جدید دولت فدرال، تبادل نظر شد.»

در بیانیه آمده است «در این دیدار تحولات و پیشامدهای مربوط به اوضاع سوریه بررسی شد و بر حفظ امنیت و ثبات و حل مسائل به شیوه مسالمت‌آمیز و احترام گذاشتن به حقوق مردم کورد و سایر جوامع سوریه، تاکید شد. در این چارچوب دبیرکل اتحادیه عرب، به نقش پرزیدنت مسعود بارزانی و نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ارج نهاد.»

ب.ن