6 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یک مقام امنیتی، امروز چهارشنبه ۴ فوریه، اعلام کرد که از روز شنبه بیش از ۲۵۰ نفر در حملات هماهنگ شده توسط جدایی‌طلبان، در سراسر استان بلوچستان پاکستان کشته شده‌اند و درگیری‌ها همچنان ادامه دارد، زیرا نیروهای دولتی در تعقیب شبه‌نظامیان هستند.

پاکستان دهه‌هاست که با شورش جدایی‌طلبان بلوچ مبارزه می‌کند که حملات مسلحانه مکرری به نیروهای امنیتی، اتباع خارجی و پاکستانی‌های غیربومی در این استان غنی از مواد معدنی هم‌مرز با افغانستان و ایران، داشته‌اند.

یک مقام ارشد که نخواست نامش فاش شود، امروز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که "۱۹۷ تروریست در عملیات ضد تروریستی جاری کشته شده‌اند."

وی افزود که حداقل ۳۶ غیرنظامی و ۲۲ پرسنل امنیتی در جریان حملات هماهنگ در بلوچستان ناآرام، کشته شدند.

پس از آنکه شبه‌نظامیان در آخر هفته به بانک‌ها، زندان‌ها، ایستگاه‌های پلیس و تاسیسات نظامی حمله کردند، درگیری‌های پراکنده همچنان در برخی از مناطق ادامه دارند.

سرفراز بگتی، سروزیر بلوچستان، روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در کویته، گفت که تمام مناطق مورد حمله پاکسازی شده‌اند.

او گفت:"ما آنها را تعقیب می‌کنیم و گذشت نخواهیم کرد."

ارتش آزادیبخش بلوچستان، فعال‌ترین گروه جدایی‌طلب ستیزه‌جوی این استان، در بیانیه‌ای که به خبرگزاری فرانسه ارسال شد، مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت.

این گروه که ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی می‌داند، اعلام کرد که تاسیسات نظامی و همچنین پلیس و مقامات اداری مدنی را در حملات مسلحانه و بمب‌گذاری‌های انتحاری هدف قرار داده است.

ارتش آزادیبخش بلوچستان در سال‌های اخیر حملات خود را به پاکستانی‌های سایر استان‌ها که در منطقه کار می‌کنند و همچنین شرکت‌های انرژی خارجی، تشدید کرده است.

سال گذشته، جدایی‌طلبان به قطاری با ۴۵۰ مسافر حمله کردند و منجر به محاصره مرگبار دو روزه شد.

سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه حملات اخیر را "فجیع و بزدلانه" خواند.

ای‌اف‌پی/ب.ن