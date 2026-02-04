3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز چهارشنبه ۴ فوریه، پرزیدنت مسعود بارزانی، در خصوص جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای غرب کوردستان، پیامی منتشر کرد.

متن پیام پرزیدنت بارزانی

به نام خداوند بزرگ و مهربان

از همه هم‌میهنان عزیز کوردستان به خاطر حمایت دلسوزانه در جمع‌آوری کمک و یاری‌رسانی به خواهران و برادرانمان در غرب کوردستان، بسیار سپاسگذارم. این اقدام آنها، تاریخی و مایه افتخار و قدردانی است.

همچنین از بنیاد خیریه بارزانی و تمام سازمان‌ها و جریان‌ها و شخصیت‌ها و رسانه‌هایی که در جمع‌‌آوری کمک‌ها و نیازها برای خواهران و برادرانمان در روژآوا نقش داشتند، قدردانی می‌کنم و تلاش‌ها و زحمات آنها را ارج می‌نهم. وظیفه ملی و میهنی خود را به بهترین نحو به انجام رساندند. بی‌شک این اقدام بر تعالی حس میهن‌پروری و آگاهی ملی تاثیرگذار خواهد بود.

مردم عزیر کوردستان بار دیگر این حقیقت را به همه جهان ثابت کردند که مردم کوردستان در شادی و غم، شریک و غمخوار و تکیه‌گاه یکدیگر هستند.

مسعود بارزانی

۴ فوریه ۲۰۲۶

ب.ن