مسرور بارزانی و مدیرکل یونسکو دیدار کردند

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز چهارشنبه ۴ فوریه، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در دبی با خالد العنانی، مدیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد - یونسکو، دیدار کرد.

دولت اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار نخست‌وزیراقلیم کوردستان «آغاز به کار مدیرکل جدید یونسکو را به وی تبریک گفت و برای او در انجام وظایف‌اش آرزوی موفقیت کرد.»

بر پایه بیانیه «مدیرکل یونسکو درباره طرح‌های خود در زمینه‌ حفظ و نوسازی آثار صحبت کرد و طرح نوسازی قلعه اربیل را به عنوان یک میراث تاریخی و دیرین جهانی مورد توجه قرار داد.»

در این دیدار نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، خواستار آن شد که اقلیم کوردستان به عنوان عضو یونسکو پذیرفته شود و مدیرکل یونسکو هم آمادگی برای هرگونه همکاری و هماهنگی در این خصوص را اعلام کرد.

