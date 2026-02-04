استقبال پرزیدنت بارزانی از معاون رئیس پارلمانِ نوردراین وستفالن

28 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی، در دیدار با رئیس پارلمانِ (نوردراین وستفالن) آلمان، بر ضرورت حفظ هویت و زبان کوردی بین کوردهای خارج از میهن تاکید کرد.

بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد «روز چهارشنبه ۴ فوریه، در پیرمام، پرزیدنت مسعود بارزانی از خانم بیریوان آیماز، معاون رئیس پارلمانِ (نوردراین وستفالن) آلمان، استقبال کرد.»

بر پایه بیانیه «در این دیدار خانم بیریوان آیماز خوشحالی خود را از سفر به اقلیم کوردستان و دیدار با پرزیدنت بارزانی ابراز داشت. همچنین از پرزیدنت بارزانی به خاطر اینکه در حوادث و خطرات پیش‌آمده اخیر، بر مسئله کورد در روژآوا اشراف کرد، قدردانی کرد و از تلاش‌های پرزیدنت بارزانی برای حفظ حقوق مردم کورد در روژآوا تمجید کرد.»

در بیانیه آمده است «همچنین از بنیاد خیریه بارزانی برای کمک به آسیب‌دیدگان در غرب کوردستان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که اقلیم کوردستان هر روز قوی‌تر شود. خانم بیریوان آیماز از پرزیدنت بارزانی به خاطر حمایت از امور جامعه کوردستانی در خارج از میهن به عنوان یک نیروی تاثیرگذار و حامی مسئله مردم کوردستان، قدردانی کرد.»

بیانیه می‌افزاید «در این دیدار، پرزیدنت بارزانی ضمن خیرمقدم گویی، از خانم بیریوان آیماز به خاطر اینکه با اتکا به تلاش و توانمندی خود توانسته است به جایگاه رفیع سیاسی در آلمان برسد، تقدیر و برای او آرزوی موفقیت کرد. همچنین امور جامعه کوردستانی در خارج از میهن را مورد توجه قرار داد و در این خصوص رهنمون‌های لازم را ارایه کرد. در این رابطه بر ضرورت حفظ هویت و زبان کوردی بین کوردهای خارج از میهن تاکید کرد.»

در پایان بیانیه آمده است:«اوضاع روژآوا و روند صلح در ترکیه از دیگر موضوع‌های گفت‌وگو در این دیدار بودند.»

ب.ن