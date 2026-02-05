امارات بر حمایت از دولت اقلیم کوردستان تاکید کرد

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز پنجشنبه ۵ فوریه، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در دبی، با محمد القرقاوی، رئیس اجلاس جهانی دولت‌ها و وزیر امور کابینه دولت امارات، دیدار کرد.

نخست‌وزیر در این دیدار موفقیت‌آمیز بودن اجلاس را که به یکی از مهم‌ترین کنفرانس‌ها و اجلاس‌ در منطقه و جهان تبدیل شده است، به محمد القرقاوی تبریک گفت.

همچنین از همکاری و حمایت مداوم دولت امارات قدردانی کرد که نمونه پیشرفت و توسعه اقتصادی و حکمرانی است.

وزیر امور کابینه دولت امارات، از حضور و مشارکت نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در اجلاس تقدیر کرد و بر تداوم همکاری و حمایت از دولت اقلیم کوردستان در زمینه‌های مختلف تاکید کرد. در این راستا پلتفرم قانونی که قرار است در آینده نزدیک اجرایی شود و بخشی از مفاد تفاهم‌نامه بین دو طرف است، مورد توجه قرار گرفت.

ب.ن