دیدار اردوغان و السیسی در قاهره

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز چهارشنبه در قاهره با عبدالفتاح السیسی، همتای مصری خود، دیدار کرد و مجموعه‌ای از قراردادهای همکاری جدید را امضا کرد و از تشکیل جبهه‌ای متحد در خصوص بحران‌های منطقه‌ای در ایران، سودان و غزه خبر داد.

روابط بین قاهره و آنکارا پس از نزدیک به یک دهه جدایی که پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور وابسته به اخوان المسلمین توسط السیسی در سال ۲۰۱۳ رخ داد، بهبود یافته است.

اردوغان متعهد شده بود که هرگز با السیسی صحبت نکند، اما از سال ۲۰۲۳ این دو رهبر چندین بار با هم ملاقات کرده‌اند، سفرهایی داشته‌اند، روابط را عادی‌سازی کرده‌اند و بیش از دوازده توافقنامه همکاری، از جمله در زمینه دفاعی، امضا کرده‌اند.

السیسی در یک کنفرانس خبری مشترک، پس از امضای ۱۸ توافقنامه توسط وزرای هر دو طرف در زمینه‌های دفاع، گردشگری، بهداشت و کشاورزی، گفت:«تجارت دوجانبه به نزدیک به ۹ میلیارد دلار رسیده است که مصر را به شریک تجاری اصلی ترکیه در قاره آفریقا تبدیل کرده است.» مصر و ترکیه اکنون نیمی از بلوک میانجی برای آتش‌بس فعلی غزه را تشکیل می‌دهند، از ارتش سودان در جنگ با نیروهای شبه‌نظامی حمایت می‌کنند و مواضع همگرای فزاینده‌ای در سراسر منطقه دارند.

السیسی گفت که آنها بر لزوم اجرای تمام مراحل توافق آتش‌بس غزه با میانجیگری ایالات متحده تاکید دارند و "هرگونه تلاش برای دور زدن یا مانع‌تراشی در اجرای طرح صلح رئیس جمهور (دونالد) ترامپ" را رد می‌کنند.

رهبران افزودند که حمایت بین‌المللی برای بهبود و بازسازی زودهنگام غزه مورد نیاز است.

در مورد سودان، السیسی گفت که هر دو طرف می‌خواهند شاهد یک "آتش‌بس بشردوستانه باشند که منجر به یک مسیر سیاسی جامع شود."

او همچنین خواستار تلاش برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه، پیشبرد راه‌حل‌های دیپلماتیک و "جلوگیری از شبح جنگ، چه در مورد پرونده هسته‌ای ایران و چه در مورد منطقه به طور کلی" شد.

اردوغان بر لزوم دیپلماسی تاکید کرد و گفت که دخالت خارجی "خطرات قابل توجهی برای کل منطقه" ایجاد می‌کند و گفت‌وگو همچنان "مناسب‌ترین روش" برای رسیدگی به اختلافات با ایران است.

هر دو رهبر همچنین بر حمایت از تمامیت ارضی سومالی در بحبوحه تشدید اختلافات منطقه‌ای تاکید کردند.

دو کشور از دولت سومالی حمایت کرده و به رسمیت شناختن منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لند توسط اسرائیل را محکوم کرده‌اند، اقدامی که تحلیلگران آن را یک محور امنیتی منطقه‌ای نوظهور شامل عربستان سعودی می‌دانند.

ترکیه موافقت کرد که در سال ۲۰۲۴ پهپادهای پیشرفته به مصر تحویل دهد و دو کشور قصد دارند آنها را به طور مشترک تولید کنند.

اردوغان پس از توقف در ریاض، وارد قاهره شد و سفر او همزمان با تماس‌های ایالات متحده و ایران برای مذاکره بود که در ابتدا برای ترکیه برنامه‌ریزی شده بود، پیش از آنکه تهران درخواست انتقال به عمان را بدهد.

ای‌اف‌پی/ب.ن