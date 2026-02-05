با حضور پرزیدنت بارزانی کنفرانس مِزوپوتامیا در اربیل آغاز به کار کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – امروز پنجشنبه ۵ فوریه، با حضور پرزیدنت مسعود بارزانی و مشارکت ۸۰۰ پزشک و کارشناس داخلی و بینالمللی، یازدهمین کنفرانس مِزوپوتامیا در اربیل آغاز به کار کرد. پرزیدنت بارزانی در این کنفرانس برای حضار سخنرانی کرد.
پرزیدنت بارزانی، در سخنان خود اظهار داشت که اربیل همیشه از پزشکان و اینگونه فعالیتها استقبال میکند. و با اشاره به اینکه شمار زیادی از پزشکان از تمام بخشهای کوردستان در کنفرانس حضور دارند، کنفرانس را امیدبخش و مایه افتخار دانست و آن را فعالیتی ارزشمند توصیف کرد.
پرزیدنت بارزانی، تاکید کرد که تبادل علم و تجربه، خدمتی بزرگ به مردم کورد است. ایشان خاطرنشان کرد که اگر برای مردم کورد شرایط فراهم شود، از دیگران کمتر نیست و پروفسورها و دانشمندان بسیار بزرگی از بین مردم کورد برخاستهاند که مایه افتخار هستند.
پرزیدنت بارزانی، حوادث اخیر در غرب کوردستان را مورد توجه قرار داد و گفت:«کم مانده بود که فاجعهای بزرگ در غرب کوردستان رخ دهد. ما نگران بودیم که درگیری به جنگ بین مردم کورد و مردم عرب تبدیل شود. در طول تاریخ، مردم کورد برای هیچ جنگی پیشقدم نشده است، و با ستمگران در جنگ بوده است نه با ملتها.
بهروز میشود...