اربیل (کوردستان۲۴) – مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، درباره دیدار با محمد القرقاوی، وزیر امور کابینه دولت امارات، پیامی منتشر کرد.

این دیدار امروز پنجشنبه ۵ فوریه، در حاشیه اجلاس جهانی دولت‌ها در دبی، انجام شد.

نخست‌وزیر نوشت: به محمد القرقاوی، وزیر امور کابینه دولت امارات به مناسبت موفقیت‌آمیز بودن اجلاس جهانی دولت‌ها، تبریک گفتم و از حمایت مداوم دولت امارات، قدردانی کردم.

همچنین تاکید کرد: در این دیدار، درباره پلتفرم جدید دیجیتالی که در آینده نزدیک راه‌اندازی می‌شود، گفت‌وگو کردیم. این پلتفرم خدمات مهمی به هم‌میهنان ما ارایه می‌کند، تا بتوانند به راحتی حقوق خود و قوانین اقلیم کوردستان را درک کنند.

پیرۆزباییم لە بەڕێز محەمەد قرقاوی کرد بە بۆنەی سەرکەوتنی لوتکەی حکومەتەکان و سوپاسی پشتیوانیی بەردەوامی دەوڵەتی ئیماراتمان کرد.



باسمان لە پلاتفۆرمێکی نوێ کرد کە لەم نزیکانەدا دەکەوێتە بواری جێبەجێکردن و ئاسانکاری بۆ هاووڵاتییانمان دەکات بۆ تێگەشتن لە ماف و یاساکانی کوردستان. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 5, 2026

