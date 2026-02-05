مسرور بارزانی: موفقیتآمیز بودن اجلاس جهانی دولتها را به محمد القرقاوی تبریک گفتم
اربیل (کوردستان۲۴) – مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، درباره دیدار با محمد القرقاوی، وزیر امور کابینه دولت امارات، پیامی منتشر کرد.
این دیدار امروز پنجشنبه ۵ فوریه، در حاشیه اجلاس جهانی دولتها در دبی، انجام شد.
نخستوزیر نوشت: به محمد القرقاوی، وزیر امور کابینه دولت امارات به مناسبت موفقیتآمیز بودن اجلاس جهانی دولتها، تبریک گفتم و از حمایت مداوم دولت امارات، قدردانی کردم.
همچنین تاکید کرد: در این دیدار، درباره پلتفرم جدید دیجیتالی که در آینده نزدیک راهاندازی میشود، گفتوگو کردیم. این پلتفرم خدمات مهمی به هممیهنان ما ارایه میکند، تا بتوانند به راحتی حقوق خود و قوانین اقلیم کوردستان را درک کنند.
پیرۆزباییم لە بەڕێز محەمەد قرقاوی کرد بە بۆنەی سەرکەوتنی لوتکەی حکومەتەکان و سوپاسی پشتیوانیی بەردەوامی دەوڵەتی ئیماراتمان کرد.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 5, 2026
باسمان لە پلاتفۆرمێکی نوێ کرد کە لەم نزیکانەدا دەکەوێتە بواری جێبەجێکردن و ئاسانکاری بۆ هاووڵاتییانمان دەکات بۆ تێگەشتن لە ماف و یاساکانی کوردستان.
