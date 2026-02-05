دیدار فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک با وزیر خارجهی فرانسه در اربیل
مظلوم عبدی در اربیل با وزیر خارجهی فرانسه دیدار میکند
مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد)، عصر امروز وارد اربیل میشود تا با ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجهی فرانسه، دیدار و گفتوگو کند.
هوشمند صادق، خبرنگار کوردستان۲۴، گزارش داد که عصر امروز پنجشنبه ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴)، مظلوم عبدی برای دیدار با وزیر امور خارجهی فرانسه به اربیل سفر میکند. این دیدار در حالی انجام میشود که روز یکشنبه ۱ فوریه ۲۰۲۶ (۱۲ بهمن ۱۴۰۴)، تماسی تلفنی میان پرزیدنت مسعود بارزانی و مظلوم عبدی برقرار شد. در آن گفتوگو، طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات سوریه و مراحل اجرای توافق میان دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک، بر حلوفصل مشکلات از طریق گفتوگو و برقراری صلح و ثبات تأکید کردند.
همزمان، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجهی فرانسه، امروز سفر دیپلماتیک خود به خاورمیانه را آغاز میکند. وی در این سفر قرار است از سوریه، عراق و اقلیم کوردستان بازدید کند تا در خصوص توافق میان هسد و دمشق و همچنین پروندهی اعضای فرانسوی داعش رایزنی کند.
پاسکال کونفاورو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، در این خصوص اظهار داشت: «ژان نوئل بارو امروز سفر منطقهای خود را آغاز میکند و در ایستگاه نخست در دمشق با اسعد شیبانی، وزیر خارجه سوریه، دیدار خواهد کرد تا آخرین توافقات میان هسد و دمشق را بررسی کنند.»
بر اساس اطلاعات سخنگوی وزارت امور خارجهی فرانسه، بارو پس از دمشق راهی بغداد میشود تا با نخستوزیر و وزیر خارجهی عراق دیدار کند. هدف از این سفر، همکاری مشترک با دولت فدرال برای تأمین ثبات بیشتر در منطقه و تداوم مبارزه با داعش عنوان شده است. همچنین یکی از محورهای مهم مذاکرات بغداد، وضعیت آن دسته از اعضای فرانسوی داعش است که اخیراً از سوریه به زندانهای عراق منتقل شدهاند.
وزیر امور خارجهی فرانسه پس از پایان دیدارهای خود در بغداد، به اربیل سفر خواهد کرد تا با مقامات بلندپایهی اقلیم کوردستان گفتوگو کند. پیش از این، بارو دربارهی این سفر گفته بود: «فرانسه به همراه شرکای خود، اجرای آخرین توافق میان هسد و دولت دمشق را بررسی میکند. پاریس پس از تشدید تنشها در سوریه، در تمامی سطوح تلاش کرده است تا از گسترش درگیریها جلوگیری کند و حقوق امنیتی و سیاسی کوردها در آن کشور محفوظ بماند.»