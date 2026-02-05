فؤاد حسین: عراق خواهان حل مشکلات از طریق گفتگو است

وزیر خارجه‌ی عراق: زبان تهدید و خشونت به سود هیچ طرفی نیست

وزیر امور خارجه‌ی عراق سفر همتای فرانسوی خود را در شرایط حساس کنونی بسیار مهم ارزیابی کرد و از سفر قریب‌الوقوع خود به اربیل برای رایزنی با رهبران اقلیم کوردستان خبر داد.

فؤاد حسین روز پنج‌شنبه، ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴)، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ژان نوئل بارو در بغداد اعلام کرد: «این دومین سفر وزیر خارجه‌ی فرانسه به بغداد است و با توجه به شرایط حساسی که منطقه و عراق در آن به سر می‌برند، اهمیتی ویژه دارد.»

وی افزود: «پس از برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات در عراق با مشارکت گسترده‌ی شهروندان، اکنون قوه‌ی مقننه به همراه احزاب و جریان‌های سیاسی در تلاش‌اند تا رئیس‌جمهور جدید عراق را انتخاب کرده و متعاقب آن دولت جدید را تشکیل دهند.»

فؤاد حسین با اشاره به حضور نیروهای نظامی و ادوات جنگی در منطقه و احتمال وقوع جنگ، تأکید کرد که وضعیت فعلی نیازمند راه‌حل است.

وی تصریح کرد: «به همتای فرانسوی خود اعلام کردم که عراق همواره موضعی صلح‌طلبانه داشته و خواهان حل مشکلات از طریق گفتگو است. در همین راستا، حمایت دولت عراق را از ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا اعلام کرده‌ایم، زیرا زبان تهدید و خشونت به سود هیچ طرفی نیست.»

وزیر امور خارجه‌ی عراق در پایان اعلام کرد که پس از دیدار با نخست‌وزیر عراق، راهی اربیل خواهد شد تا با رهبران عالی‌رتبه‌ی اقلیم کوردستان دیدار و گفتگو کند.