ترسیم نقشهی راه همکاریهای نظامی و دیپلماتیک میان بغداد و پاریس
وزیر خارجهی فرانسه: عراق مرحلهی مهمی از بهبود و بازسازی را تجربه میکند
وزرای خارجهی عراق و فرانسه در نشستی مشترک در بغداد، ضمن بررسی پروندههای حساس منطقهای، بر لزوم کاهش تنشها و خرید رادارهای پیشرفتهی نظامی تأکید کردند.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجهی فرانسه، روز پنجشنبه، ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴)، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فؤاد حسین، وزیر امور خارجهی عراق در بغداد اظهار داشت: «عراق مرحلهی مهمی از بهبود و بازسازی را تجربه میکند که مایهی امیدواری است.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که کشورش بهطور کامل از برگزاری سومین دور «کنفرانس بغداد» در زمان مناسب، با هدف تقویت گفتگوهای منطقهای حمایت میکند.
در بخش دیگری از این نشست، هر دو وزیر نگرانی خود را نسبت به وضعیت حساس خاورمیانه ابراز داشتند. وزیر خارجهی فرانسه هشدار داد: «منطقه از شرایطی مملو از تنش عبور میکند و خطر واقعی تشدید درگیریهای نظامی در میان است.» وی تأکید کرد که این وضعیت نیازمند هوشیاری و هماهنگیهای بیشتر است.
وزیر امور خارجهی عراق نیز در این کنفرانس، سطح بالای هماهنگیهای امنیتی، نظامی و اطلاعاتی میان بغداد و پاریس را ستود. وی به عنوان سندی بر تعمیق این روابط اعلام کرد: «وزارت دفاع عراق قرارداد راهبردی با شرکت فرانسوی تالیس برای خرید رادارهای نظامی پیشرفته امضا کرده است تا توانایی دفاع هوایی عراق تقویت شود.»
فؤاد حسین در خصوص پروندههای پیچیدهی منطقه و روابط میان ایران و آمریکا، موضع کشورش را تشریح کرد و گفت: «بغداد بهطور کامل از مذاکراتی که میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدهی آمریکا در پادشاهی عمان در جریان است، حمایت میکند.» وی این اقدام را تلاشی در جهت کاهش تنشها دانست.