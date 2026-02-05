آنو جوهر در رأس هیئتی از اقلیم کوردستان به واشنگتن سفر کرده است

3 ساعت پیش

آنو جوهر، وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان، در حاشیه‌ی «اجلاس جهانی آزادی‌های مذهبی» در واشنگتن، وضعیت مسیحیان، ایزدی‌ها و سایر اقلیت‌های دینی در عراق و سوریه را با مقامات آمریکایی بررسی کرد.

وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حاشیه‌ی این اجلاس، در نشست‌های رسمی متعددی که توسط سازمان (IPP) برای حقوق آزادی دین و عقیده ترتیب داده شده بود، شرکت کرده است.

آنو جوهر افزود: «گفت‌وگوهای دقیقی با مارک والکر، مشاور ارشد امور آزادی مذهبی جهانی در وزارت امور خارجه آمریکا و کمیسرهای کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی (USCIRF) انجام دادیم. محور این گفت‌وگوها چالش‌های انسانی پیش روی مسیحیان، ایزدی‌ها و سایر مؤلفه‌های دینی و ملی در عراق و سوریه بود.»

در ادامه‌ی این بیانیه آمده است که در دیداری رسمی با دریک لایتن، مدیر «مشارکت دموکراسی مجلس نمایندگان آمریکا» (HDP) و لزلی ریگان، معاون وی، درباره‌ی وظایف این نهاد گفت‌وگو شد. این وظایف شامل تقویت حکمرانی دموکراتیک از طریق شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، تکثرگرایی و حفاظت از حقوق اقلیت‌هاست. همچنین بر ظرفیت‌سازی پارلمانی از طریق حمایت از قانون‌گذاران، فعال‌سازی کمیته‌ها و تقویت نظارت بر قوه‌ی مجریه تأکید شد.

آنو جوهر در پایان اعلام کرد که به طور رسمی از مقامات آمریکایی مذکور دعوت کرده است تا در مراسم «روز ملی نیایش و ستایش کوردستان» شرکت کنند. این مراسم قرار است در آوریل آینده (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۵) با نظارت و حضور پرزیدنت مسعود بارزانی در اربیل برگزار شود.