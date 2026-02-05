رایزنی وزیر حملونقل اقلیم کوردستان در واشنگتن پیرامون وضعیت اقلیتهای دینی
آنو جوهر در رأس هیئتی از اقلیم کوردستان به واشنگتن سفر کرده است
آنو جوهر، وزیر حملونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان، در حاشیهی «اجلاس جهانی آزادیهای مذهبی» در واشنگتن، وضعیت مسیحیان، ایزدیها و سایر اقلیتهای دینی در عراق و سوریه را با مقامات آمریکایی بررسی کرد.
وزیر حملونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که در حاشیهی این اجلاس، در نشستهای رسمی متعددی که توسط سازمان (IPP) برای حقوق آزادی دین و عقیده ترتیب داده شده بود، شرکت کرده است.
آنو جوهر افزود: «گفتوگوهای دقیقی با مارک والکر، مشاور ارشد امور آزادی مذهبی جهانی در وزارت امور خارجه آمریکا و کمیسرهای کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بینالمللی (USCIRF) انجام دادیم. محور این گفتوگوها چالشهای انسانی پیش روی مسیحیان، ایزدیها و سایر مؤلفههای دینی و ملی در عراق و سوریه بود.»
آنو جوهر در پایان اعلام کرد که به طور رسمی از مقامات آمریکایی مذکور دعوت کرده است تا در مراسم «روز ملی نیایش و ستایش کوردستان» شرکت کنند. این مراسم قرار است در آوریل آینده (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۵) با نظارت و حضور پرزیدنت مسعود بارزانی در اربیل برگزار شود.