گفتوگوی پرزیدنت بارزانی و احمد جربا پیرامون تحولات سوریه
پرزیدنت بارزانی و رئیس جریان الغد سوریه تحولات منطقه را مورد تبادلنظر قرار دادند
پرزیدنت مسعود بارزانی امروز در صلاحالدین با احمد جربا، رئیس جریان «الغد» سوریه، دیدار کرد و طرفین آخرین تحولات سیاسی این کشور را مورد بررسی قرار دادند.
دفتر بارزانی اعلام کرد که روز پنجشنبه ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴)، پرزیدنت مسعود بارزانی در اربیل از احمد جربا، رئیس جریان الغد سوریه استقبال کرد. بر اساس بیانیهی رسمی مقر بارزانی، در این دیدار اوضاع سیاسی و آخرین رخدادهای میدانی و سیاسی سوریه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.