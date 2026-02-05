پرزیدنت بارزانی و رئیس جریان الغد سوریه تحولات منطقه را مورد تبادل‌نظر قرار دادند

4 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی امروز در صلاح‌الدین با احمد جربا، رئیس جریان «الغد» سوریه، دیدار کرد و طرفین آخرین تحولات سیاسی این کشور را مورد بررسی قرار دادند.

دفتر بارزانی اعلام کرد که روز پنج‌شنبه ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴)، پرزیدنت مسعود بارزانی در اربیل از احمد جربا، رئیس جریان الغد سوریه استقبال کرد. بر اساس بیانیه‌ی رسمی مقر بارزانی، در این دیدار اوضاع سیاسی و آخرین رخدادهای میدانی و سیاسی سوریه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.