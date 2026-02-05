شورای سیاسی سنی‌ها بدون مشارکت ائتلاف عزم تشکیل جلسه داد

1 ساعت پیش

شورای سیاسی ملی سنی‌ها ضمن ارسال پیامی مثبت به «چارچوب هماهنگی» و تأکید بر راه‌حل‌های دیپلماتیک، تغییرات جدیدی را در ساختار تصمیم‌گیری خود اعمال کرد.

شورای سیاسی ملی سنی‌ها. روز پنج‌شنبه، ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴)، با حضور اکثریت رهبران و بدون مشارکت ائتلاف عزم تشکیل جلسه داد.

بر اساس بیانیه‌ی صادرشده، حاضران در این نشست آخرین تحولات صحنه‌ی سیاسی عراق و منطقه را بررسی کردند. این شورا بر اهمیت «دعوت به آرامش و تقویت گفتگو» در منطقه به عنوان راهکاری برای کاهش تنش‌ها و تثبیت امنیت تأکید ورزید و خواستار حل مشکلات از طریق مذاکره و تلاش‌های دیپلماتیک شد.

در بخش دیگری از این نشست، شورای سیاسی ملی از مواضع «چارچوب هماهنگی» در خصوص اشتیاق آن‌ها به «وحدت ملی» تقدیر کرد.

در این بیانیه تأکید شده است که شورا به اولویت دادن به منافع عالی ملی و تعامل با جامعه‌ی بین‌المللی اعتقاد کامل دارد. همچنین محتوای پیامی که پیش‌تر برای رهبران چارچوب هماهنگی ارسال شده بود، به عنوان نشانه‌ای بر تداوم تفاهم میان طرفین، مورد تأکید مجدد قرار گرفت.

در حوزه‌ی اداری و تشکیلات داخلی، این شورا مصوبه‌ی جدیدی صادر کرد. طبق این مصوبه و با موافقت اکثریت مجمع عمومی، از این پس تصمیمات شورای سیاسی ملی با «اکثریت دو سوم» آرا تصویب خواهد شد. هدف از این اقدام، تقویت روحیه‌ی همکاری و تثبیت کار سازمانی و نهادی در درون شورا عنوان شده است.