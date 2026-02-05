تأکید اقلیم کوردستان و امارات بر توسعهی روابط دوجانبه
نخستوزیر اقلیم کوردستان با ولیعهد دبی دیدار کرد
نخستوزیر اقلیم کوردستان در حاشیهی «اجلاس جهانی دولتها» در دبی با ولیعهد دبی دیدار کرد و طرفین بر گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینههای مختلف تأکید کردند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴)، در حاشیهی اجلاس جهانی دولتها در دبی، با شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی، معاون نخستوزیر و وزیر دفاع امارات متحده عربی دیدار کرد.
در این دیدار، دو طرف بر لزوم ارتقای سطح روابط و توسعهی همکاریهای مشترک در حوزههای گوناگون تأکید ورزیدند. نخستوزیر اقلیم کوردستان همچنین از حمایتها و همکاریهای مستمر دولت امارات متحده عربی با اقلیم کوردستان قدردانی کرد.