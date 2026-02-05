اخبار

تأکید اقلیم کوردستان و امارات بر توسعه‌ی روابط دوجانبه

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با ولیعهد دبی دیدار کرد

کوردستان ولیعهد مسرور بارزانی نخست‌وزیر

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در حاشیه‌ی «اجلاس جهانی دولت‌ها» در دبی با ولیعهد دبی دیدار کرد و طرفین بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز پنج‌شنبه ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴)،  در حاشیه‌ی اجلاس جهانی دولت‌ها در دبی، با شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع امارات متحده عربی دیدار کرد.

در این دیدار، دو طرف بر لزوم ارتقای سطح روابط و توسعه‌ی همکاری‌های مشترک در حوزه‌های گوناگون تأکید ورزیدند. نخست‌وزیر اقلیم کوردستان همچنین از حمایت‌ها و همکاری‌های مستمر دولت امارات متحده عربی با اقلیم کوردستان قدردانی کرد.

 

 
مصطفی ابراهیم ,