رئیس اقلیم کوردستان به بغداد سفر میکند
نچیروان بارزانی در بغداد بە رایزنی در مورد تشکیل دولت جدید عراق میپردازد
رئیس اقلیم کوردستان اوایل هفتهی آینده به منظور شرکت در نشست ائتلاف «ادارهی دولت» و رایزنی در خصوص تحولات سیاسی، عازم بغداد خواهد شد.
یکی از اعضای هیئت چارچوب هماهنگی روز پنجشنبه ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴) به کوردستان۲۴ اعلام کرد که روز یکشنبهی آینده، نشست ائتلاف ادارهی دولت با حضور نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، برگزار میشود.
این عضو چارچوب هماهنگی اشاره کرد که در همان روز پارلمان عراق برای انتخاب رئیسجمهور تشکیل جلسه خواهد داد. چارچوب هماهنگی به طور رسمی به نمایندگان خود اعلام کرده است که در صورت عدم حصول توافق نهایی، در انتخاب کاندیدای مورد نظر خود مختار هستند.
وی همچنین در خصوص کاندیداتوری نوری مالکی برای پست نخستوزیری اظهار داشت: «چارچوب هماهنگی بر کاندیداتوری نوری مالکی اصرار دارد و در آخرین نشست نیز تصمیم نهایی در مورد این موضوع اتخاذ شده است.»