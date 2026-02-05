پایان سفر مسرور بارزانی به امارات متحده عربی
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان سفر سهروزهی خود به این کشور را به پایان رساند
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۵ فوریهی ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴) پایان سفر سهروزهی خود به امارات متحدهی عربی را اعلام کرد.
وی در پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس» ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نشست جهانی دولتها (World Government Summit) و رهبران امارات، این رویداد را بستری مهم برای گفتوگو و تبادل دیدگاهها توصیف کرد.
نخستوزیر اقلیم کوردستان همچنین با اشاره به نقشآفرینی رهبران امارات در توسعهی منطقه، این مشارکت را بازتابی از پایبندی آنان به صلح و آبادانی دانست.
Thank you, @WorldGovSummit and the UAE leadership for creating a hub for dialogue and ideas. Your contribution to regional development reflects your commitment to peace and prosperity. pic.twitter.com/N3bG8A1TIN— Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 5, 2026
بر اساس اعلام منابع رسمی، مسرور بارزانی در جریان این سفر با شماری از مقامهای سیاسی، وزیران و مسئولان ارشد امارات دیدار و دربارهی گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای سیاسی، اقتصادی و سرمایهگذاری گفتوگو کرد.