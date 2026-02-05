3 ساعت پیش

نخست‌وزیر عراق و وزیر امور خارجه‌ی فرانسه در بغداد بر ضرورت تقویت همکاری‌های امنیتی و اقتصادی و مقابله‌ی مشترک با تروریسم تأکید کردند.

روز پنجشنبه ۵ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴)، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، در بغداد از ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه‌ی فرانسه، استقبال کرد. دو طرف در این دیدار بر گسترش روابط دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی تأکید کردند.

نخست‌وزیر عراق اعلام کرد بغداد در پی تقویت همکاری‌ها با پاریس است و از افزایش حضور و فعالیت شرکت‌های فرانسوی در عراق استقبال می‌کند.

در این دیدار، به مسئولیت‌های عراق در قبال جامعه‌ی بین‌المللی نیز اشاره شد. مقام‌های عراقی تأکید کردند بغداد در زمینه‌ی مدیریت پرونده‌ی انتقال عناصر تروریستی از زندان‌های سوریه مسئولیت‌های سنگینی بر عهده دارد و جامعه‌ی جهانی باید در این مقطع حساس از عراق حمایت کند. همچنین از کشورها خواسته شد مسئولیت بازگرداندن شهروندان خود را بپذیرند، زیرا این موضوع تهدیدی مشترک برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.

محمد شیاع سودانی ضمن اعلام حمایت عراق از گفت‌وگوهای میان ایالات متحده‌ی آمریکا و ایران، این روند را گامی در جهت دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای دانست.

در مقابل، وزیر امور خارجه‌ی فرانسه نیز آمادگی کشورش را برای همکاری نزدیک با عراق به‌منظور تقویت ثبات منطقه و هماهنگی تلاش‌ها در مسیر مبارزه با تروریسم اعلام کرد.