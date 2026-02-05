بارزانی و وزیر خارجه‌ی فرانسه در اربیل بر اجرای توافق دمشق و هسد با نظارت بین‌المللی تأکید کردند

1 ساعت پیش

نچیروان بارزانی و ژان‌نوئل بارو در نشست خبری مشترک در ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴) از گسترش همکاری‌های راهبردی اربیل و پاریس سخن گفتند و هم‌زمان نسبت به تداوم تهدید داعش هشدار دادند.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، شامگاه پنج‌شنبه ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴) پس از دیدار با ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه‌ی فرانسه، در یک نشست خبری مشترک اعلام کرد اربیل و پاریس بر گسترش «همکاری راهبردی» و ادامه‌ی هماهنگی‌ها درباره تحولات عراق، اقلیم کوردستان و سوریه توافق دارند.

رئیس اقلیم کوردستان در این نشست از «دوستی دیرینه» فرانسه قدردانی کرد و گفت مردم کوردستان «حمایت‌ها و مواضع امانوئل ماکرون و فرانسه» را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه در ارتباط با آنچه او «حمایت از حقوق قانونی اقلیم کوردستان» توصیف کرد.

به گفته‌ی نچیروان بارزانی، محور اصلی گفت‌وگوها وضعیت سوریه بوده است. او نقش فرانسه را در شکل‌گیری آتش‌بس و آغاز گفت‌وگو میان دولت دمشق و نیروهای سوریه‌ی دموکرات (هسد) مثبت ارزیابی کرد و افزود دو طرف بر اهمیت ثبات سوریه و شکل‌گیری «سوریه‌ای متحد» تأکید دارند؛ سوریه‌ای که در آن حقوق کوردها و همه‌ی مؤلفه‌ها به‌صورت قانونی تضمین شود.

نچیروان بارزانی همچنین تصریح کرد اجرای توافق دمشق و هسد باید با نظارت بین‌المللی انجام شود.

رئیس اقلیم کوردستان با اشاره به پرونده‌ی امنیتی گفت اربیل و پاریس هم‌نظرند که داعش همچنان تهدیدی واقعی برای امنیت منطقه است و بر همین اساس، مأموریت نیروهای ائتلاف بین‌المللی در مقابله با تروریسم باید ادامه یابد. او در پایان نیز بر ضرورت حل اختلاف‌ها از مسیر «گفت‌وگو و صلح» تأکید کرد.

ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه‌ی فرانسه، در همین نشست خبری گفت نیروهای پیشمرگه و نیروهای فرانسه در رویارویی با داعش نقش مؤثری داشته‌اند. او یادآوری کرد در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور وقت فرانسه، نخستین رئیس‌جمهوری بود که به اربیل سفر کرد و افزود فرانسه یاد کشته‌شدگان نبرد با تروریسم را گرامی می‌دارد.

وزیر امور خارجه‌ی فرانسه همچنین گفت پاریس و اقلیم کوردستان در «زمان‌های دشوار» در کنار یکدیگر بوده‌اند و فرانسه تلاش‌های خود را برای کاهش تنش‌ها و حفاظت از حقوق کوردها و دیگر مؤلفه‌ها در سوریه ادامه می‌دهد. او از دولت اقلیم کوردستان بابت اختصاص قطعه‌زمینی برای ساخت ساختمان جدید کنسولگری فرانسه در اربیل نیز قدردانی کرد.

بارو درباره روابط اربیل و بغداد نیز گفت گفت‌وگو میان دو طرف برای حل مسائل موجود ضروری است و از تداوم رایزنی‌ها خبر داد.

او در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد ملا مصطفی بارزانی در سال ۱۹۶۸ (۱۳۴۷) نامه‌ای برای شارل دوگل ارسال کرده و در آن به مناسبت روز ملی فرانسه تبریک گفته و «روز ملی فرانسه» را الهام‌بخش ملت‌های دیگر دانسته است.