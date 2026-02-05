وزیر خارجه‌ی فرانسه در فرودگاه اربیل مورد اسقبال سفین ‌دزه‌ای قرار گرفت

4 ساعت پیش

وزیر امور خارجه‌ی فرانسه برای دیدار با مقام‌های اقلیم کوردستان وارد اربیل شد و قرار است با رئیس اقلیم کوردستان دیدار کند.

روز پنجشنبه ۵ فوریه‌ی۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴)، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه‌ی فرانسه، از طریق فرودگاه بین‌المللی اربیل وارد پایتخت اقلیم کوردستان شد.

به گزارش کوردستان۲۴، در بدو ورود، سفین دزه‌ای، رئیس اداره‌ی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، امید خوشناو، استاندار اربیل و سرکنسول فرانسه در اربیل از وزیر امور خارجه‌ی فرانسه استقبال کردند.

دیدار با رئیس اقلیم کوردستان و نشست خبری مشترک

بر اساس برنامه‌ی اعلام‌شده، وزیر امور خارجه‌ی فرانسه پس از وقفه‌ای کوتاه، به‌صورت مستقیم به ریاست اقلیم کوردستان خواهد رفت و با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، دیدار می‌کند. همچنین قرار است پس از این دیدار، نشست خبری مشترکی برای تشریح محورهای گفت‌وگو برگزار شود.

برنامه‌ی فشرده‌ی دیدارها در اربیل

طبق اطلاعات منتشرشده از سوی کوردستان۲۴، برنامه‌های کاری وزیر امور خارجه‌ی فرانسه در روز بعد نیز ادامه خواهد یافت و دیدار با مسعود بارزانی و مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک، در دستور کار قرار دارد.

هدف اصلی این سفر، بررسی راه‌های گسترش روابط دوجانبه میان پاریس و اربیل اعلام شده است. در عین حال، تحولات سوریه و جزئیات توافق‌های احتمالی میان دولت دمشق و نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک از محورهای مهم گفت‌وگوها به شمار می‌رود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، وزیر امور خارجه‌ی فرانسه عصر روز جمعه ۶ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۱۷ بهمن ۱۴۰۴) اربیل را ترک خواهد کرد.